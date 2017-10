ETV saates "Suud puhtaks" avaldas Risti kirikuõpetaja Annika Laats tugevat toetust geikristlastele ja kooseluseadusele. Peapiiskop Urmas Viilmale see ei meeldinud ning mees avaldas Facebookis oma pahameelt. Ent Laatsi seisukoht on tuttav juba aastatetagusest ajast.

Juba aastal 2010 avaldas geikristlaste kommuun oma veebilehel katkeid intervjuust Annika Laatsiga, kus kirikuõpetaja väljendab oma lahkarvamust Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) üldisest seisukohast.

"Eesti kirikute nõukogu ja EELK ametlik seisukoht on, et homoseksuaalsus ei ole kirikus aktsepteeritav, kuna see on patt. Seda öeldes tuginetakse mitmele kirjakohale Piiblis," ütles Laats toona. "Viitaksin siin Nobeli rahupreemia laureaadile peapiiskop Desmond Tutule, kes vastas samasugusele küsimusele tõdemusega, et kirikul on siin maailmas teha palju-palju olulisemat kui uurida, kes kellega voodisse läheb.

"See, mis on kirjas Piiblis, sisaldab tõde, kuid see ei ole retseptiraamat. Pean oluliselt piibellikumaks kriteeriumi, et meil ei ole õigust lükata tagasi inimesi või arvata neid välja osadusest Jumalaga seetõttu, et nad ühel või teisel moel ei vasta meie ettekujutustele või normidele," ütles Laats.