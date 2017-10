Kooseluseaduse tühistamise küsimuse tõstatamine vahetult valimiste eel paljastas erimeelsuse seal, kus seda ehk kõige vähem oodata võis: kirikus. EELK Risti koguduse õpetaja Annika Laatsi sõnavõtuga ERRi saate „Suud puhtaks“ raames võib nõustuda või mitte, kuid selge on, et kooseluseadust toetavate väljaütlemistega kiriku ametlike seisukohtade vastu minek nõudis julgust.

Paraku tuleb järgnevast tõdeda, et ükski heategu – dogmade kahtluse alla panek on alati positiivne olenemata tulemusest – ei jää karistuseta. Millised tagajärjed Laatsi sõnavõtul on, seda peab otsustama järgmisel kuul kogunev kirikuvalitsus. Sellest oleneb, kui tõsiselt saab võtta EELK peapiiskopi Urmas Viilma väidet, et kirik püüab alati erinevaid seisukohti enese sisse ära mahutada ja on sellest pigem võitnud. Miks on sellegipoolest õhus kahtlused, et Laatsi sõnavõtt võib talle töökoha maksma minna, sellest annab aimu pretsedent, kus geikristlaste kogu asutaja tagandati vaimuliku ametist. Kirikul on võimalus näidata, kas seitsme aastaga on astutud suur samm demokraatlikuma ja kaasavama kogukonna poole.

Teisalt võib kirikukaugematele inimestele, kes Laatsi arvamusavaldust kuulama juhtusid, arusaamatukski jääda, millest üldse selline tüli. Lugejaile meenutuseks: Laats sõnas: „Kui ma mõtlesin sellele, milliseid inimesi on Jeesus kõrvale tõrjunud – sest minu jaoks on jumal saanud inimeseks Jeesusest –, siis ta on tauninud ainult neid, kes peavad ennast teistest paremaks, normaalseks ja õigeks. Ja neile, kes on teistsugused ja ühiskonna poolt kehvaks peetud, on ta sirutanud käe.“ Seepeale kirjutas peapiiskop Viilma: „Kiriku seisukoht on endiselt, et homoseksuaalne praktika, nagu ka heteroseksuaalsed abieluvälised seksuaalsuhted on Jumala tahte vastased, mistõttu on tegemist patuga.“

Miks nad seda teevad, on küllalt lihtne vastata EKRE puhul: ees on kohalikud valimised. Raskem Eesti luterliku kiriku ja peapiiskopi puhul, kes omasid avalikult nuheldes on tõstatanud küsimuse, kas niimoodi ei käituta mitte silmakirjalikult.