Eesti Rahva Muuseum (ERM) avas näituse, mis on moehuvilistele suur maiuspala. Nimelt saab näitusel „Külatänavalt punasele vaibale. 100 aastat rahvuslikku moodi“ uudistada, kuidas on meie rahvuslik mood aastatega muutunud. Oma silmaga saab näha ka endise presidendiproua Evelin Ilvese aastapäevakleite.

Evelini aastapäevakleidid said ERMis uue kodu juba üle aasta tagasi. Uue muuseumi avamise ajal olid kleidid juba majas, ent polnud veel museaalideks vormistatud. Alates neljapäevast on need viimaks ka külastajatele imetlemiseks välja pandud.

Evelin Ilvese pidupäevakleit aastal 2012. Kleidi autor Merike Pääro iseloomustas oma loomingut järgmiselt: „Kleit on õmmeldud naturaalsest villasest ja läikivast iirisniidist kootud kangast. Inspiratsiooniks olid setu ehted ja Hiiumaa rõhud. (Reigo Teervalt)

Näitusel on väljas 134 mannekeeni ja suuremalt jaolt on näha üksikesemeid, mitte rõivakomplekte. Näitusel on esindatud neli tähtsamat ajajärku: Eesti vabariik kuni 1940, Nõukogude Eesti, Välis-Eesti ja taasiseseisvunud Eesti. Meesteriideid näitusel näha pole, sest meestemoes on rahvuslikud nüansid väga vähe esindatud.