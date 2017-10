Hispaania põhiseaduskohus tühistas järgmise esmaspäeva istungi Kataloonia parlamendis, vahendab BBC. Kohtusse pöördus kaebusega aga hoopis üks katalaanide endi partei.

Kataloonia president Carles Puigdemont on teinud vihjeid, justkui võiks esmaspäevasel istungil leida aset katalaanide oma riigi väljakuulutamine. Kohtu sõnul on tegemist põhiseaduse rikkumisega.

Huvitava, ehk isegi kavala lükkena ei viinud asja põhiseaduskohtu ette mitte Hispaania valitsus, vaid Kataloonia Sotsialistlik Partei, kes on Hispaaniast lahkulöömise vastu. Nende väide on, et kui Kataloonia regionaalparlament kokku tuleb ja iseseisvuse välja kuulutab, rikub see iseseisvust mitte toetavate saadikute õigusi.

Kataloonia parlamendihoone Barcelonas (Reuters / Scanpix)

Hispaania valitsus kuulutas katalaanide iseseisvusreferendumi põhiseadusvastaseks juba ammu. Hääletusel osales umbes 2,2 miljonit inimest ehk pisut üle 40 protsendi Kataloonia hääletusõiguslikust elanikkonnast. Iseseisvust pooldas neist ülekaalukas enamus ehk umbes 90 protsenti hääletanutest.