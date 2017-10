Kolmapäeva õhtul lõid tänu EKRE-le ja neile kenasti vastu tulnud Urmas Vaino saatele „Suud puhtaks!“ taas üles leegid kooseluseaduse teemal. Üks EKRE noorpoliitik tahtis kangesti rõhutada abielu väärtust ja selle kaitsmist. Valge rüütel, kes kaitseb abielu pühalikkust ja väärikust pahade homode eest.

Hei sina, vihast värisev vehm (valge eesti heteromees), võta hoog maha! Ära tule vallalisena kekkama, mismoodi sa kaitsed abielu, kui mitte üks kooselupaar pole ühegi abielupaari elu õnnetumaks muutnud. Kooselu sõlminud paaride lapsed vajavad samuti kaitset – ise sa ju hädaldad esimesel võimalustel laste kaitsmise vajaduse pärast. Ja laste kaitsmine pole mingi eriõigus.

Kõik õnnelikud, armastavad paarid, kes on kihlatud, kooselus või abielus – me ei vaja sind, tige valge rüütel. Tahad abielu kaitsta? Võta naine ja kohtle teda niisuguse austuse ja armastusega, et tal ei tekiks soovi sind maha jätta. Muud abielu kaitsmise meetodit mina ei tea.