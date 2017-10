Tallinnas Eesti Draamateatri ees toimus suve lõpus liiklusõnnetus ja sellele järgnes tüli. Mootorrattur rabas taskust püstoli ja politseiametniku sõnul sihtis rahvarohkes kohas taksot, kus istusid sõitjad. Prokuratuur lõpetas kriminaalasja, aga tsiklimeest ähvardab ikkagi relvaloast ilmajäämine.

Riigiprokuratuuri avalike suhete nõunik Kristina Kostina sõnab, et mootorratturi suhtes on kriminaalmenetlus lõpetatud, ent augustikuise juhtumi kui terviku uurimine veel käib. Seetõttu ei saa juhtunu täpsemaid asjaolusid praegu avada.

Hoolimata sellest, et prokuratuur leidis, et pole alust mootorratturile süüdistust esitada, on politsei alustanud menetlust, et mehelt relvaluba ära võtta.