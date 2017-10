Ponofilmi võib vaadata, kuid tõelised õppetunnid tuleks saada siiski päriselu seksist, kirjutab The Sun ja avaldab 9 väärarvamust, mis ringlevad just pornofilmide tõttu.

Pornofilmide vaatamine pole kuritegu. Pole ka ime, kui noored üritavad seksi teemadel vastamata jäänud küsimustele ja muredele just pornofilmidest vastuseid leida. Ometigi teavad kogenumad, et pornofilmil on reaalse skeksiga päris vähe ühist...

Porno õpetab, et igaüks, kes sulle vastu tuleb - ta peas keerleb kõik ainult ümber seksi. Elu on tegelikult vastupidi - enamus inimesi ei taha pidevalt seksida. Eriti veel iga inimesega ja kõikjal.

2. Naised saavad orgasmi ilma stimuleerimiseta

Keskmiselt kulub naisel 20 minutit, et orgasmini jõuda. Pornofilmis kulub paar minutit, kuid juba naised oigavad ja häälitsevad mõnust. See on ebareaalne!

3. Kõik armastavad anaalseksi

Pornofilmis näikse, et see oleks justkui iga naise unistus. Tegelikult ei ole see nii. Samuti kaadrid sellest, et vaja pole mingit eelmängu, libestit jne.

4. Kõik segiläbi

Pornofilmis on tavaline, et anaalseksile järgneb suuseks, et siis astuda suguühtesse vaginaalselt. Elus see nii ei toimu. See on tegelikult väga ebahügieeniline.

5. Ejakulatsioon peab toimuma.

Pornofilmis läheb mees alati lõpuni ja laseb oma kraami partnerile näkku, rindadele või kannikatele. Kui see kõigile osapooltele sobib, siis ok. Reaalsuses ei leidu aga tõenäoliselt meeletult palju naisi, kes naudiksid spermaga silmade vahele saamist.

6. Mida keerukam poos, seda parem seks

Pornofilmis on kõik nii fantastiline, lihtne ja nauditav. Igapäevaselt eelistavad paarid misjonäripoosi, sest see on lihtne, mugav ja pakub intiimset lähedust.

7. Ei mingit eelmängu

Pornos hakkab kogu tegevuse kohe pihta. Võibolla näidatakse 30 sekundit kestvat kummalist eelmängu, kuid siis asutakse asja kallale.

Tegelikult ei leidu vist inimest, kes eelmägu ei naudiks. Eriti naised!

8. Naistele meeldib vaadata

Pornos näidatakse, kuidas naised armastavad genitaale jälgida ja saavad sellest naudingu. Elus on asi teisiti. Mehed armastavad silmadega ja erutuvad sellest, aga naised... Naistele loeb see, mis nende peas parajast toimub.

9. Inimesed käituvad ausalt