Venemaal Primorjes arutab Krasnoarmeiski rajoonikohus 14aastase koolitüdruku süüasja. Süüdistuse järgi ekspluateeris ta kolme samas külas elavat 8–10aastast last seksuaalselt, vahendab PrimaMedia viitega Primorje krai uurimiskomiteele.

Uurimine algas pärast seda, kui kannatanute vanemad olid pöördunud uurimisorganite poole. Lapsed olid neile rääkinud, et 14aastane tüdruk oli neid tänavu mais sundinud imiteerima täiskasvanute seksuaalkäitumist. Täpsemalt käskis ta ohvriks valitud lastel end avalikus tualetis lahti riietada ning üksteise suguorganeid vastastikku hõõruda ja ka suhu võtta. Üks ohvriks olnud tüdruk pidi endale ka kepi anusesse torkama. Kuri käskija ise jälgis toimuvat läbi tualetiseinas oleva pilu.

Venemaa seaduste järgi saab 14aastase seksuaalkurjategija võtta kriminaalvastutusele. Pärast kriminaalasja algatamist viibib 14aastane tüdruk koduarestis ega tohi koolis käia. Süüdimõistmisel ähvardab teda 6–12 aastat vabadusekaotust. Tüdruku vanemad lapse süüd ei usu. Ema peab kannatanud laste antud tunnistusi täielikuks jamaks. Naine kurdab, et tal pole raha advokaadi palkamiseks. Ta toonitab, et tütar ei saanud midagi taolist teha, sest on õigesti kasvatatud.

Primorje krai laste psühhiaatriahaigla peaarst Anastassia Gorohova aga kinnitab, et tema praktikas on taolisi juhtumeid ette tulnud ja viimasel ajal järjest varasemas eas. Väärkäitumise põhjused on alati individuaalsed: üks tunneb patoloogilist huvi seksuaalelu vastu, teine on ise eelnevalt langenud seksuaalse vägivalla ohvriks.