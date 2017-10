Ajal kui uurijad üritavad välja selgitada pühapäeval Las Vegases 58 inimest tapnud ja ligemale 500 inimest haavanud ning seejärel endalt elu võtnud 64aastase Stephen Paddocki (pildil) tegutsemismotiivi, levivad sotsiaalvõrgustikes vandenõuteoreetikute väited, et mingit veresauna pole olnudki ning selle mängisid maha kriisinäitlejad, vahendab Saksa juhtiv teleuudistesaate Tagesschau veebikülg.

Vandenõuteoreetikud on oma väite kinnituseks otsinud välja videolõike, kus hea tahtmise korral võib märgata teatud vasturääkivusi. Kuigi need vasturääkivused on hiljem veenvalt ümber lükatud, elab vandenõuteooria veresauna väidetavast lavastusest veebiavarustes edasi. Vandenõuteoreetikud pakuvad ka välja lavastuse motiivi: otsida toetust relvaseaduste karmistamisele USAs.