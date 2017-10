12-aastasele Agnesele meeldib üle kõige maailmas TV3 seriaal „Kättemaksukontor“. Agnese unistuseks oli kohtuda sarja tegelastega. TV3 aitas koos sihtasutusega Minu Unistuste Päev täide viia Agnese unistuse ning veeta võtteplatsil üks tõeliselt tore päev. Kohtumisele lisaks sai Agnes populaarses teleseriaalis ka näidelda!

Agnesele endale oli terve päev üllatuseks. Ühel õhtul saabus temani videotervitus Marioni osatäitjalt, kes tervitas Agnest Siberist ja palus tal järgmisel päeval valmis olla, sest Freya ja Luna vajavad abi. Marion edastas juhised Agnesele ning edasi toimuski sõit sarjavõtetele liivakarjääri. Agnese võtsid pidulikult vastu „Kättemaksukontori“ detektiivid ja tootjameeskond.

Paari tunni vältel lõõskavas päikeses ja liivatormis sai Agnes koos pere ja sõpradega jälgida, kuidas käivad seriaali võtted. Pauside ajal oli Agnesel võimalik peategelastega lähemalt tutvuda. Küsida võis kõike ning pilti sai lõpmatuseni teha. Kuid see polnud Agnese jaoks kõik, suurim üllatus oli see, et Agnes sai „Kättemaksukontoris“ ka ise näidelda. Agnese jaoks oli ette valmistatud sünnipäevastseen, kus neiu sai mängida sünnipäevalast. Agnese sõbrannad ja tuttavad said mängida peokülalisi. Pinget kruvis sünnipäevapeole kutsustud kloun, kes algul püüdis teha nalja ja trikke, kuid hiljem ähvardas ja vehkis mootorsaega.