Kanal 2 „Suur komöödiaõhtu" lööb täna kell 20.00 laulu lahti, kui seitse naljategelast võtavad ette Koit Toome legendaarsed hitid.

Esmatutvus „Suure komöödiaõhtu“ naljatähtedega on tehtud. Nüüd läheb tõeliseks võistluseks, sest täna tõestavad kõik seitse tegelast oma lauluoskust „Laula mu laulu“ erisaates ja seda koos Koit Toomega! Pole trikki, mida need seitse enda talendi näitamiseks ette ei võtaks. Nii üritab Põlva Purustaja taas rekordit teha. Sel korral laseb mees end pea alaspidi lakke tõmmata, et esitada nn nahkhiire versiooni laulust „Lubasid tulla“. Suurpäev saabub täna aga igavesele pruudile Mai Võile – pulmakellad veel ei helise, küll täitub pruudi unistus esitada oma iidoliga eurolaulu „Verona“.

