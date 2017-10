Saatesse soovijaid oli üle saja, kuid castingule tuli ligikaudu 60 inimest. Mitte keegi poleks osanud oodata, et soovijaid on niivõrd palju - selgeltnägijad ei ole eelnevalt nii suurt huvi telesaatesse pürgimisel näidanud. Üheks katsetel osalejaks on ka ravitseja Washtara. Enesekindel daam on ka aastaid varem "Selgeltnägijate tuleproovist" osa võtnud ja oli toona üks tugevamatest osalistest, kes langes välja alles finaali eel. Tänavu tahab ta tuleproovi ära võita. Washtarat tegelikult katsetele ei lubatud, sest eelkõige on oodatud siiski uued, värsked osalejad, mitte vanad tegijad. Washtara surus siiski saatejuhi keelust hoolimata end katsetele, kuid veel ei saa öelda, kuidas tal läks.

Täna õhtul alustab uue hooajaga kodumaine selgeltnägijate tuleproov. Uuesti on proovima tulnud nõiad, kes on varasemates hooaegades välja langenud, samuti inimesed, kes töötavad igapäevaselt turvamehena, reporterina, müügimehena, pedagoogina või hoopis raamatupidajana ning loomulikult ka kõik tunnetajad, teispoolsusega suhtlejad, sisemise väe arendajad, loitsude loojad. Saatejuht on Urmas Eero Liiv.

Teiste seas on kandideerijate seas veel silmapaistvaid selgeltnägijaid - Kalle on endine kaitseväelane, kelle elu muutus igavesti missioon Afganistanis. Sõjas sai ta aru, et peab oma ülejäänud elu pühendama vaimsele arengule. Helen on tudeng, kes on televaatajale tuntud saadetest "Abielus esimesest silmapilgust" ja "Prooviabielu", kuid juba ammu on ta tundnud tõmmet müstilise maailma poole. Samuti kohtume Toomasega, kes on pealtnäha tavaline Eesti mees ja kasvatab üksi poega. "Eesti selgeltnägijate tuleproovi" katsetele tuli ta pealtvaatajaks, kuid otsustas viimasel hetkel ka ise osa võtta. Kaks viimast aastat on Toomas näinud endeid ja unenägusid, mis täide lähevad ning ta tahab proovida, milleks võimeline on.