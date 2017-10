„Mul ei ole olnud varem enne võtteid kogu stsenaarium peas,“ tunnistab põhjamaises vesternis „Viimased“ oma võõrkeelset filmirolli tegev näitleja Pääru Oja. „Kuid stsenaarium on väga palju muutunud. Mulle tundub, et algsest tekstist on jäänud alles võib-olla kolm lauset,“ muigab ta kergelt.

Eesti, Soome ja Hollandi koostöös valmiv film leiab aset Lapimaa tundras kaevanduskülas. Peategelane Rupi ihkab kokku kraapida piisavalt raha, et maakolkast igaveseks lahkuda, ning on selleks valmis kaevanduses rügama ja keelatud ainetega hangeldama. Peale selle on noormees armunud sõbra naisesse Riittasse (Laura Birn), kelle vastu hakkab huvi tundma ka võimukas kaevanduse omanik hüüdnimega Fisherman (Tommi Korpela).

Algse stsenaariumi lõid soomlased Heikki Huttu-Hiltunen ja Eero Tammi, kuid põhistsenaristiks saab lugeda režissöör Veiko Õunpuud, kes kirjutas käsikirja ümber juba enne filmimist. Võtetel on lisandunud spontaansed muudatused. „Mitmed stseenid on sündinud näitlejate vabast improvisatsioonist, mõnes mõttes võib kaasautoriteks lugeda ka näitlejaid endid,“ märgib produtsent Katrin Kissa.

Pääru Oja sõnul on see, et võtete käigus nii palju muutub, erakordne. Selle arvelt, et lavastaja jätab osatäitjatele rohkem vabadust, vaatab, kuhu nende mäng viib, ega püüa iga sekundit juhtida, on film saanud tema meelest parem.