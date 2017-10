Jüri gümnaasiumis külas käinud president Kersti Kaljulaid pidas koolilastele kõne, kus muudele olulistele teemadele lisaks rääkis ka oma riietusstiilist. Kaljulaid, muide, usaldab Anu Saagimi maitset!

Teadupärast on presidendi riietus tänu Hannes Võrno väljaütlemisele viimastel päevadel palju tähelepanu äratanud. Poliitik ja endine saatejuht ütles oma Facebooki postituses, et praami peal nägi riigipea välja nagu Orissaare seeneline. President ise ei pea aga Võrnot rõivastuse osas arvamusliidriks ning peab eeskujuks pigem Anu Saagimit.

„Mulle meeldib artikkel Õhtulehes, kus Anu Saagim kirjutas, et presidendi garderoob on eesistumiseks valmis ja oli väga rahul minu garderoobiga. Arvan, et tema on ka autoriteet, mitte ainult – mis tema nimi nüüd oligi – Hannes Võrno! Ma isiklikult usaldangi Anu Saagimi maitset, kui asi puudutab rõivastust, pisut rohkem kui Võrno oma.“