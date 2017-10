Põhja-Tallinn annab 13. oktoobril välja oma neljanda stuudioalbumi „Alati olemas“. Plaadile on kogutud bändiliikmete viimaste aastate helged ja tumedad hetked. Album on kui sümbol, et kuulaja jaoks on muusikud alati olemas. Põhja-Tallinna albumi esitluskontsert toimub 20. oktoobril Vabal Laval.

Põhja-Tallinna solist Maia Vahtramäe kirjeldab uut albumit kui üleminekuperioodi. „Mina ja bändi meesliikmed võtame uut materjali erinevalt: minu jaoks on see pigem ühe perioodi juurest teise minek ning poiste jaoks täiesti uus kõla,“ kommenteeris Maia Vahtramäe. „Selge on kindlasti see, et need 15 uut lugu on sündinud meie kõigi valudest ja rõõmudest nii eraelus kui töös,“ lisas bändi solist.

Tänavu kümnendat tegvusaastat tähistav Põhja-Tallinn on plaadi „Alati olemas“ valmimisse kaasanud külalisesinejatena Rolf Roosalu, Koit Toome ja Markus Teeääri. Albumi produktsiooni eest seisid hea Jaanus Saks, Kenneth Rüütli ja Siim Ilves.