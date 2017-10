Kõik on täiuslik ja naine pidi tegema esimesed sammud altari suunas, kui ta poeg märku andis, et tahab pissile

36-aastane pruut lootis, et laps saab tema kleidi varjus oma häda kiirelt aetud, et siis koos poja ja oma isaga altari ette kõndida.

Järsku teatas aga eelmisest suhtest sündinud poeg emale, et tal tuli ka kakahäda.

Punastav pruut piilus kleidi alla ja nägi, et kakas oli rikkunud tema ilusa pulmakleidi.

„Ma poleks ka kõige pöörasemas unenäos osanud ette kujutada, et midagi sellist võiks juhtuda pulmapäeval," kirjeldab naine.

Ta ruttas murest oma isale rääkima. Abi polnud ka inimeste pakutud salvrätikutest. Naine jättis poja oma ema hoolde ja tormas majja, et niiskete salvrätikutega olukorda parandada. 20 minutit nühkimist plekki ei eemaldanud.

Naise sõnul oli ilm ka piisavalt kuum, mistõttu tundis ta altari suunas kõndides kakahaisu.

Äparduse tõttu pulmad pidamata ei jäänud. Naine on tänulik, et on leidnud omale nii armastava abikaasa ja mehe, kes on nõus Downi sündroomiga pojale olema ka isaks. Rääkimata sellest, et tulevast abikaasat ei häirinud kakaga määrdunud kleit sugugi!