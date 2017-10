Kõik huvilised on oodatud uudistama vastvalminud kergliiklusteed, puhkekohti ja koerte treeningväljakuid. Avamisel demonstreerivad treeningelementide kasutamist agility-koerad, pakutakse kuuma jooki ja suupisteid.

Tallinna kesklinna linnaosa piiril avati täna uus koerte jalutusväljak. Lilleküla raudteejaama ja jalgpallikoondise esindusstaadioni vahelisele alale on rajatud Lilleküla haljasala, kus on lisaks korrastatud pargile ka koerte jalutus- ja treeningväljakud suurtele ning väikestele koertele.

Tallinna koerte ja kasside pidamise eeskirja kohaselt peab koer olema avalikus kohas alati jalutusrihma otsas, lahtiselt võib koera jooksma lasta ainult aiaga piiratud koerte väljakutel.

Reedel avatav Lilleküla koerte jalutusväljak on Tallinnas juba kahekümnes koht, kus saab koerasporti harrastada. Kesklinnas on reedel avatav Lilleküla väljak neljas ja Kristiine linnaosas on praegu kaks koerte jalutusväljakut.