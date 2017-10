Rootsi Akadeemia andis teada, et tänavune Nobeli kirjandusauhinna laureaat on Kazuo Ishiguro. Mullu võitis 727 000 euro suuruse Nobeli kirjanduspreemia USA laulja ja luuletaja Bob Dylan.

Akadeemia ütleb saatetekstis, et 114. Nobeli kirjandusauhinna võitja Kazuo Ishiguro on paljastanud oma suure emotsionaalse väega romaanides kuristiku meie illusoorse tunde all, et oleme maailmaga ühenduses.

1954. aastal Jaapanis Nagasakis sündinud tulevane kirjanik siirdus koos perega Suurbritanniasse viieaastasena. Briti kodakondsuse sai ta 1982. aastal. 1995 määrati Ishigurole Briti Impeeriumi Ordu ohvitseri orden.