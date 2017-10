Täna õhtul on eetris konspirituaalse jutusaate „Tere, Teile on Telegram!“

14. osa, kus Õhtulehe loovjuhil Anu Saagimil ja Telegrami peatoimetajal

Mariann Joonasel on külas infoühiskonna aktivist/piraadiparteilane Märt

Põder ja Õhtulehe uudistetoimetaja Greete Kõrvits, kes hetkel tegeleb

Kataloonia uudiste kajastamisega.

Juttu tulebki Kataloonia iseseisvuspüüdlustest ja muidugi ka sellest, kuidas Eesti riik on avalikult sellele reageerinud - kas tegu on targa ja läbimõeldud või hoopis ara ja tagurliku seisukohaga?

Lisaks võtame ette Euroopa Liidus Eesti juhtimisel arutlusel autoriõiguse direktiivi eelnõu, mille järgi võib tulevikus olla näiteks ajaleheartikli sotsiaalmeedias jagamiseks vajalik litsentsileping ehk ettevõtted nagu Facebook ja Google, kes soovivad ajalehtede sisu oma platvormidel jagada,

peavad selle eest kirjastustele maksma. Ehk siis, kas e-eduriik Eesti soovib tagurlikult kehtestada internetitsensuuri?

Ja kuna Märt Põder juba stuudios on, uurime temalt ka e-valimiste kohta. Kas need siis on ikka turvalised või ei? Ja arvake ära, mis me teada

saame?