Tugev pidi olema ka esimese saate tänaja Marge, kes loobus 10-aastasena lapsepõlvest, sest vaja oli aidata ema, kes oli pärast operatsiooni täielikult muutunud — ta ei tõusnud enam, tema nägu oli sedavõrd muutunud, et kojutoomisel ei tundnud tütar teda äragi. Tänaseks päevaks nooreks kauniks naiseks sirgunud Marge tänas ema selle eest, et too otsustas raskuste kiuste ellu jääda ja mitte alla anda.

Eile algas telekanalil Kanal2 südamlik saade „Oled jätnud jälje“, kus meie omad Eestimaa inimesed ütlevad kogu ühiskonna ees välja tänusõnad neile lähedastele, kes on nende elu positiivseimas mõttes õiges suunas mõjutanud. Nagu ütles saate avalause: „Suured on inimesed, kes oskavad õppida teiste inimeste nõrkusest, jäädes ise seejuures tugevaks.“

Tütar on emale tänulik selle eest, et ta raskel ajal otsustas oma lapsed ilmale tuua ja neid armastusega kasvatada, sest kui kõik lapsed sünniksid armastusest, poleks maailmas ka kurjust ja viha — armastuse lapsed ei kanna endas neid tundeid. Marge ema oli tegus naine, suurte unistustega ja positiivne ka siis, kui elus hästi ei läinud. Elu otsustas anda sellele perele siiski õppetunni — ühel päeval oli kõik hästi, kuid siis kukkus ema kokku. Esimese kiirabi visiidi ajal jäeti ta koju, kuid teise väljakutse järel haiglasse viiduna avastati naisel ajukasvaja ja järgnes kiire operatsioon. Marge jäi just 14-aastaseks saanud vennaga kahekesi, kaaslaseks hirm ema saatuse ja tuleviku ees. Peretuttav Raine viis lapsed Tartu haiglasse ema vaatama ja see oli hirmus kogemus, veelgi hullem oli hetk, kui ema koju toodi — Marge ei tundnud teda auto juurde minnes äragi, sest kallim inimene tema elus oli kiilaspäine, üks silm kogu aeg lahti, vasak näopool liikumatu, rääkimisvõimetu, tuppagi teda talutati.

Marge oli tänulik

Sel hetkel algaski noore tütarlapse elu ema kõrval, tema eest hoolitsedes. Iga natukese aja järel tuli ema lahtisesse silma rohtu tilgutada, tema liikumatust suunurgast voolavat sülge pühkida, teda toita, WC-sse viia — aga tütrel ei tekkinud sellest kordagi vastikustunnet. Ta oli tänulik. Vend tegi samal ajal vajalikke mehetöid. Kõige hullem oli see, et perel kadus stabiilne sissetulek, elada tuli toetusrahadest. Palju aitas pinginaabri ema Tiia, kel oli endalgi viis last kasvatada, kuid ta aitas ikkagi, küsimata midagi vastu. Margel oli piinlik abi küsida, kuid parata polnud miskit. Siiski oli aegu, mil perel polnud midagi peale juurviljade süüa ja mõnigi kord lapsed ei söönudki. Nii saidki kahest lapsest üleöö oma ema hooldajad.

Tütrel tuli ema sageli kaitsta

Marge ema ei rääkinud hästi, tal tuli õppida kõike uuesti tegema ja tütrel tuli teda sageli kaitsta. Eriti on Margele meelde jäänud lugu, mis juhtus ühes Viljandi poes, kus nad emaga järjekorras seisid. Kui tuli nende kord, karjatas müüja tema emale: „“Tehke ennast korda, enne kui minu ette tulete!“ ja jätkas veel pikalt sõimamist. Tüdruk ei saanud algul arugi, mis toimub, sest ta seisis ema paremal küljel — ema ei kuulnud vasaku kõrvaga hästi. Minnes emast vasakule, märkas Marge, et emal nina jookseb, aga seda ta ise ei tundnud — ja asjast aru saanud ema oli alandusest näost punane. Müüja mõnitas teda veel kaua ja tol hetkel ennast maruvihasena tundnud tütar loodab, et järjekorras olnud inimestel oli piinlik mitte tema ema, vaid tundetu müüja pärast.

Ilmselt ema ei teagi, kui suur ta tegelikult on

„Ma olen nende eluraskuste eest emale tänulik — ta ilmselt ei teagi, kui suur ta on, tema sisemine suurus tuleneb sellest, et ta ei andnud alla,“ räägib Marge. „Ma tahan, et ta saaks sellest päriselt aru, kui suur naine ta on, mida ta meile tähendab, mida tähendab see, et ta on meil alles, et ta on lastelastele äge vanaema.“

Ema elutahe tuli tagasi, kui ta sai hooldajana tööd

Ema elutahe tuli tagasi siis, kui ta sai hooldajana tööd ja kuigi töö oli raske, ajas see naise selja sirgu, naasis enesekindlus ja kasvas enesehinnang. Marge ütleb, et ema kannatused ja läbielamised tegid ka teda tugevaks, panid märkama eluhetki hoopis teisiti, neid hindama. Tütar on kindel, et kui temagi teele tuleb mingi raske hetk, leiab ta endas tahet elada, kasvõi laste pärast, nägemaks nende kasvamist, ta võtaks igast päevast viimasegi ja jagaks lähedastele armastust, et nad tunneks ennast hoituna.

Võõraste halvustavad märkused ja viltused pilgud kasvatasid Marge tugevamaks

Tütar teab, et ema tunneb ennast sügaval südamepõhjas ikka veel süüdlasena, et lapsed pidid tema pärast nii noortena eluraskusi läbi elama, mis poleks nende õlule pidanud lasuma. Marge arvab teisiti — tema jaoks on iga ema uuesti astutud samm jätnud sügava jälje, kõik läbielamised, võõraste halvustavad märkused ja viltused pilgud on teda tugevamaks kasvanud.

Marge sõnum emale: olen olnud su üle uhke

Marge sõnum emale on: kui oli vaja sulle ravimeid silma panna ja pisaraid pühkida, tundsin ma ennast hästi; kui ma pidin sind süstima, välja tulnud toitu koristama, kui me käisime koos WC-s, kui keegi ei saanud sust aru, ja mina tõlkisin, siis oli kõik hästi, ma tundsin, et aitan sind ja teen head; kui me õppisime koos kõndima, ma toetasin sind ja mõned korrad me kukkusime, siis polnud sest midagi, sest me õppisime; kui sa tundsid end halvasti, sest meil polnud midagi süüa, polnud see midagi nii hullu — teeksin kõike seda alati uuesti, sest ma pole kunagi su pärast piinlikkust tundnud, vaid olen olnud su üle uhke.

Aitäh, et otsustasid elada

Ühe inimese nõrkus võib kujuneda teise tugevuseks, nagu see juhtus Marge ja tema ema loos. Vähe on neid inimesi, kes läbi valude jalule jäävad ja tütre tänusõnad emale on: AITÄH, ET OTSUSTASID ELADA!