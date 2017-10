Jaapani rahvuslik avalik-õiguslik ringhäälinguorganisatsioon NHK teatas eile, et 2013. aastal surnud reporter Miwa Sadole (31) sai saatuslikuks ületöötamine.

Sado oli surmale eelnenud kuu jooksul teinud 159 ületundi, kirjutab The Guardian. Puhanud oli naine kuu jooksul vaid kaks päeva.

Sado oli aktiivselt rakkes olnud Tokyo linnanõukogu valimistega juunis ja juulis. Ta suri kolm päeva pärast valimisi.

Loodetakse, et juhtum survestab Jaapani valitsust vaatama üle inimeste töötingimused.

2015. aasta võttis endalt elu 24aastane praktikant, kes oli veebilahendusi pakkuvas firmas Dentsu teinud iga töötatud 9 kuu jooksul üle 900 ületunni.

Ülipikad tööpäevad on riigis nii levinud, et jaapani keeles on olemas eraldi sõna karōshi, mis tähistabki ületöötamissurma.