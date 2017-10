Selle nädala kolmapäeval, 4. oktoobril kogunesid iluajakirjanikud ning blogijad hubases Kalamajas asuvas joogastuudios City Yoga, et tutvuda kodumaise looduskosmeetikabrändi Sõsar uute juuksehooldustoodetega.



Ilutund algas lõõgastava yin-joogaga, mis pakkus kõigile külalistele kiire töörütmi vahelduseks lõdvestust ning mõnusat meditatiivset kogemust. Just see joogastiil sobib hästi leevenduseks neile, kelle elus on palju stressi või ärevust ning pingelisi olukordi.



Pärast lõdvestavat joogasessiooni tutvustas Piret Laasik, kes on Sõsara üks asutajatest, uut meešampooni ning mesilasvaha sisaldavat juuksepalsamit. Ta tunnistas, et uute toodete arendusprotsess võttis koos eeltööga aega ligikaudu aasta. „See oli meile suureks väljakutseks, kuid me ei tee oma toodetes järeleandmisi ja nii ka sel korral. Meie eesmärgiks oli luua parimad juuksehooldustooted, mis sobivad kõigile olenemata juuksetüübist ja seisundist ning usume, et oleme sellega hakkama saanud,“ selgitab Piret toodete loomislugu.



Sõsarad kinnitavad, et suurimaks erinevuseks nn. tavašampooni kasutajale võib olla märgatavalt väiksem vahukogus. Piret naerab: „Oleme ju harjunud tohutult vahutava peapesu-kogemusega, kuid loodusliku šampooni puhul tuleb pisut enda ootuseid kohandada.“ Ta julgustab kasutama šampooni ka pikema aja jooksul, sest hooldustoodete tõeline toime avaldub mõne aja möödudes ning pärast esimest korda ei pruugi muudatusi juuksestruktuuris koheselt märgata.



Nagu ikka, nii ka sel korral on Sõsara uutes juuksehooldustoodetes kasutatud kodumaiseid ravitoimega taimi ning toorainet. Mahemärgisega mett sisaldav looduslik šampoon toidab ja tugevdab juukseid alates juurtest kuni otsteni välja. Tänu oma toimeainetele soodustab mesi juuksekasvu ning vähendab nende katkemist, saialille ja mee kooslus tagab vajaliku niisutuse ja läike. Tänu puhtast loodusest pärit koostisosadele sobib šampoon kasutamiseks ka tundlikul peanahal ning kuivadele juustele. Kerge šampoon puhastab sügavuti ja jätab peanaha „hingama“, seetõttu püsivad juuksed ka kauem puhtad.



Piret Laasik rõhutab, et kõige kaunima tulemusega juuksed saab, kui kasutada šampooni koos Sõsara meepalsamiga, mis taastab kuivade ja katkenud juuste elujõu ning sära. Palsamis sisalduv mesilasvaha jätab juukseotstele kerge kihi, mis kaitseb neid väliste kahjulike keskkonnamõjude eest. Saialilleõli seevastu niisutab juukseid, muudab need siidiseks ja kergesti kammitavaks.



Tänu mahedale looduslikule lõhnale on juuksehooldusvahendid sobivad kasutamiseks nii meestele kui ka naistele. Samas tuleb meeles pidada, et šampooniga on mõttekas pesta vaid juuksejuuri ja peanahka ning palsamist kanda vaid juukseotstele.



Suurim valik Sõsara looduskosmeetika toodetest on müügil veebipoes.