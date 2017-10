Suurel Osturalli nädalal kolis Eesti üks tipprestorane Salt Tallinna Kaubamaja Meestemaailma kolmandale korrusele. Salt on valitud mitmel korral Eesti parimate restoranide hulka ning pälvinud seeläbi ka rahvusvahelist tunnustust, nii on restoran viimasel kahel aastal olnud Nordic White Guide’i edetabelis Baltikumi restoranidest 13. kohal.

„Osturalli on väga suure mahuga kampaania. Lisaks ligi 10 000 kampaaniapakkumisele, mis on spetsiaalselt selleks hangitud, mõtleme alati ka veidi laiemalt, kuidas veelgi rohkem kliente üllatada. Nii otsustasime sel korral teha koostööd Eesti tipprestoraniga, kes pakub ka meistritasemel tänavatoitu,“ rääkis Kaubamaja ASi turundusdirektor Britta Ratas. „See mõte on parajalt pöörane ja haakub seetõttu Osturalliga väga hästi. Tulevikus plaanime selliseid koostööprojekte veelgi, tänapäeva kaubanduses on see uus reaalsus,“ lisas Ratas.

„Osturallil pop-up-restorani avamine on paras väljakutse, kuid kindlasti seda väärt. Tegu on meie jaoks väga erilise projektiga, mille teeb põnevaks just poekeskkond ja võimalus näidata end suuremale publikule. Maailma restoranide trendid liiguvadki just selles suunas, et tervitatakse kliente täiesti uue menüüga üllatuslikus keskkonnas,“ rääkis Salti perenaine Tiina Treumann. "Oleme meestemaailma kolmandale korrusele kohandanud restorani jaoks pop-up-ala, kus pakutakse parimat valikut restorani tänavatoidust. Nii leiab menüüst krõbedaid rebitud pardiliha palle vürtsika sriracha kastmega ning üht restorani vaieldamatut hittrooga, Havai-pärast POKE AY lõhet valge redise, wakame ja soja-mirini kastmega.