Raev ja kättemaks on karmid sõnad. Teod nendest tunnetest ajendatuna võivad olla veelgi julmemad. Pole ka saladus, et kättemaks võib pakkuda selle täideviijale suurt rahuldust. Mõni meist on aga alati kättemaksuhimulisem...

Your Tango plajastab neli sodiaagimärki, et kes on eriti kättemaksuhimulised.

Sind on hoiatatud!

1. SKORPION

Pole vist üllatus, et Skorpion on üks kõige kättemaksuhimulisem sodiaagimärk. Kui Skorpioniga jamama hakkad, siis võid juba elukohta vahetada. Ära unusta vahetamast nime, peitmast kontot sotsiaalmeedias ja loomulikult - palka endale ka turvamehed.

Skorpion võib olla kõige surmavam inimene planeedil. Isegi siis, kui nad sind ei jahi ja elusalt sul nahka ei nüli - nad fantaseerivad sellest! Nad suuda sellest mõttest loobuda. Ja nad ei jäta enne, kui sa oled lõpuks kõigest ilma!

2. KALAD

Kalad võivad näida süütutena, kuid nende ülim tundlikkus - see võib varieeruda. Ei ole vaja paljut, et Kalasid solvata või neile haiget teha. Ja kui seda teed, siis oled hukka mõistetud.

Nad ei kasuta ehk Skorpionile omaseid võtteid, kuid Kalade viha kestab igavesti. Nad mustavad ja manavad sind igavesti. Sa võid ühel hommikul ärgata ja avastada, et oled ilma tööta, koduta, sõpraed ja rahat - seda kõike sel põhjusel, et kunagi ammu-ammu Kalade sodiaagimärgis sündinud inimest solvasid.

3. SÕNN

Sarnaselt Skorpionile - Sõnnil juba on selline maine, mis muudab inimesed närviliseks. Kes ei kardaks Sõnni, kes rühib aina edasi, kuid ei sammugi tagasi.

Mõtle pullile, kes on raevus ja peab selle kuidagi endas vabaks laskam... HIRMUS!

Nad ei ole Skorpionitega võrdväärselt kättemaksuhimulised, kuid hoiavad vimma ja viha sinu vastu ka pärast su surma. Selles osas on nad nagu Kalad.

Võid arvestada pika piinaga, sest neil läheb rahunemisega aega. Neil on raske andestada, unustada ja eriti seda kõike tunnistada.

4. NEITSI

Neitsi ei ole neist neljast eh kõige hullem, aga ta on endiselt paras õudusunenägu. Sa ei pruugi isegi taibata, et oled teda vihastanud. Neitsi viha ja kättemaks on passiivne, kuid samas väga agressiivne. Ühel hetkel tundub teile, et kõik on teie ja Neitsi vahel korras, kuid juba järgmisel on justkui orkaan teid tabanud.

Neitsi pühendab end detailidele - eriti kättemaksu plaanides ja ellu viies. Süsteemne piinamine kirjeldab teda hästi.