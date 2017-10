Petmine toimub tavaliselt väga ootamatult ja võiks öelda, et kapriiselt. Kuigi alati maalitakse sellest teisest selline müstiline pilt, siis reaalsuses on selleks teiseks enamasti keegi tuttav.

Mehed annavad alla võluvatele naistele, vastupandamatutele tüüpidele või on süüdi neid nõrgestanud lakohol, kirjutab Your Tango.

Naised alati eeldavad, et mehe poolt afääriks valitud naine on noorem ja meist kobedama kehaga. Naised kujutlevad, et SEE naine on lõbus, naljakas ja lausa jumalik kõiges. Kuidas ja kelle mehed ikkagi valivad, kui asuvad oma päriselu partnerit petma?

400 uurimuses osalenud mehest 27 protsenti väitsid, et kui nende suhe oleks halb, siis otsiksid nad kõrvalsuhet mõne tuttava inimesed. 23 protsenti eelistas kõrvalsuhteks kedagi võõrast - baarist, reisilt.

Päris karm tulemus oli see, et 44 protsenti meestest oli oma kallimat petnud. Ja 55 protsenti meestest oli sellest vähemalt mõelnud. Just! 99 protsenti meestest petevad või mõtlevad sellest.

Kellega nad petavad?

Sinu sõbrad, tema sõbrad, töökaaslased... Nimekiri võiks olla väga pikk.

See on ka loogiline, sest sõbraga on sul mingi pinnas suhte arenguks juba loodud. Sealt edasi jõuda voodisse - see ei olegi nii keeruline.

Samas tähendab see ka seda, et ohuks pole ainult vallalised naised. Uuringus selgus, et 39 protsenti naistest olid kallimat petnud. Ja petmisele mõelnuid oli 35 protsenti. See ei tähenda, et need 74 protsenti naistest oleksid halvad inimesed. Ei! Nad on lihtsalt suhtes, mis ei täida kõiki nende vajadusi piisavalt.