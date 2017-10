„Ma küsisin küsimuse ja ta vastas „jah“,“ õhkab uudisteankur Marek Lindmaa sotsiaalmeedias. Mees palus oma kauni elukaaslase Marge kätt ning muidugi vastas naine jaatavalt. Kihlusest andis Marek kauni pildiga teada Instagrami vahendusel. I popped the question and she said yes :)) #love A post shared by Marek Lindmaa (@lindmaa) on Oct 4, 2017 at 1:21pm PDT Augustis andis Marek suhte teemal Naistelehele avameelse intervjuu. Paarike tutvus kaks aastat tagasi sõbra sünnipäeval ning Marek ja Marge tunnistasid, et nad ei saa päevagi teineteiseta. „Mõnus värelus on endiselt hinges. Kui teda näen, siis liblikad lendavad, kui ei näe, siis tunnen, kuidas igatsus kasvab,“ ütles Marek. Tegelikult olid nad varemgi ühistel üritustel viibinud, kuid polnud kokku puutunud.

Enne naisega kohtumist mattis Marek end töösse ja ei uskunud, et päris armastus eksisteerib. „Kui ma üks hetk otsustasin, et hakkan rohkem oma tervise eest hoolitsema ja vähem alkoholi tarbima, läksid kõik asjad lumepallina veerema ja õigel hetkel tuli mu ellu õige inimene.“ Mees usub nüüd, et armastus toob inimeses välja parima. „Armastus on elu, see on ilus ja kaunis ning paneb inimese särama ja elama,“ rääkis Marek.

Mareku arvates on kõige olulisem suhtes prioriteedid paika panna. „Mul on võib-olla praegu lihtne rääkida, kuna ma pole lapsevanem, aga leian, et kõige olulisem oled sina ise, siis teine inimene ja siis alles lapsed. See, kuidas suudad suhtes oma partneriga sädet hoida, on kõige alus. Loomulikult muudavad lapsed elu, aga elad ju koos teise inimesega. Seda ei tohiks kunagi ära kaotada.“