Hispaania valitsus nimetab Kataloonia juhi tegevust väljapressimiseks ()

Hispaania valitsus on öelnud, et ei aktsepteeri Kataloonia liidri Carles Puigdemonti väljapressimist. Valitsuse avaldus tuli pärast seda, kui Puigdemont oli teatanud, et Kataloonia iseseisvus võidakse välja kuulutada tuleval nädalal.

Madridis asuv valitsus teatas oma avalduses, et Puigdemont peab tagasi pöörduma seaduslikkuse juurde - enne kui ükskõik millised läbirääkimised võiksid toimuda, kirjutab BBC.

Avalduses seisis ka, et Kataloonia juhi kriitika Hispaania kuninga aadressil näitas, et tal puudub kontakt reaalsusega.

Felipe VI tegi oma telepöördumise teisipäeval, kuulutades pühapäevased valimised illegaalseks ja ebademokraatlikuks. Puigdemont teatas seepeale, et kuningas ignoreerib miljoneid katalaane ning on võtnud endale valitsuse positsiooni.