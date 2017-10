Täna on õpetajate päev. Sellega seoses meenuvad paljudele oma õpetajad vast ka siis, kui kooliajast juba aastaid või aastakümneidki möödas. Mõne kõige meeldejäävam õpetaja oli see, kes tahvlilapiga viskas, kui sa vastata ei osanud. Teisel jälle see, kes andis vabast ajastki järelaitamistunde.

Millised on sinu eredaimad mälestused koolipõlvest? Kes oli su lemmik õpetaja ja keda kartsid kui tuld? Hea lugeja, jaga meiega oma mälestusi kommentaarides!

Ilusat päeva kõigile kooli- ja lasteaia õpetajatele Õhtulehe poolt!