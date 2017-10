Popmuusikalegend Lionel Richie tunnistab, et uudis tema teismelise tütre Sofia armusuhtest Kourtney Kardashiani endise elukaaslase Scott Disickiga tekitab temas õudust.

19aastane Sofia ja end seksisõltlaseks nimetav 34aastane Disick, kel on Kardashianiga kolm last, tegid oma romansi avalikus septembris, kuid nende armusuhtest sahistati juba mais.

„Mul on surmahirm, nalja teete või? Olen ma šokis? Mina olen ju selle tüdruku isa, no kuulge!“ kommenteeris Lionel „American Idoli“ uue hooaja reklaamüritusel US Weeklyle.

Modellitööd tegev Sofia tunneb tõmmet kuulsate meeste poole - mullu oli tal väike romanss Justin Bieberiga. Piiga on varem öelnud, et isa positsioneerib kord päevas tema telefoni. Nii valvas olevat Lionel Sofia poolõe Nicole Richie pöörase mineviku pärast.

Koos Paris Hiltoniga tõsieluseriaalis „Lihtne elu“ osalenud Nicole oli omal ajal kõva peoloom. Lisaks kannatas ta aastaid anoreksia all.