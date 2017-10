Taiwanis on naine ähvardanud abikaasat, et kui too ei luba arstidel endale diagnoosi panna ja ravi määrata, siis jätab ta mehe tolle kummaliste uneharjumuste tõttu maha.

Paarike on abielus olnud 30 aastat, kuid naine ei suudab enam mehe veidra käitumisega magades leppida, kirjutab Mirror.

Videol on näha, kuidas mees magades kätega vehib ja taob. Nii on naine mehe kõrval parajalt klobida saanud. Isegi nii korralikult, et ta on oma 60-aastase abikaasa vastu esitanud koduvägivalla süüdistuse.