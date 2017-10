Proovisime Marta pagari erinevaid tervislikke tooteid ning kirjutasime välja, mis mõtteid need meis tekitasid.

Juba 1998. aastast tegutsev Marta pagar tootevalikus on terve hulk tervislikke kooke, küpsiseid ja leiba – proovisime sellest esinduslikku valikut.

Kõik tooted on kontrollitult gluteenivabad. Marta pagar nimetab oma eesmärgiks valmistada gluteenivabad tooted, mida ka gluteeni hästi taluvad inimesed saaksid rõõmuga süüa - näiteks kui on perekondlik üritus ja seltskonnas kasvõi üks gluteenivaba vegan, siis saavad head kooki kõik võrdselt nautida.

Vegan õunakook (gluteenivaba)

Vegan õunakook on sobiv neile, kes on otsustanud mitte süüa liha-, muna– ja piimatooteid ning teisi loomseid saadusi nagu näiteks želatiin ja mesi. Marta pagari vegan õunakook on gluteenivaba ning eriti sobiv neile, kes oma tervise eest hoolt kannavad. Kuid miks on mõistlik gluteeni vältida? Välja on toodud mitmeid põhjuseid: soolestiku ärritus, võimalikud südamehaigused (kui gluteeni antikehad ründavad südant) ja gluteeni on seostatud isegi vähi tekkega.

- Minu meelest täiesti suurepärane kook. Eriti kaneeline ja maitsev.

- Ei saa küll aru, et midagi teistmoodi oleks võrreldes tavaliste poekookidega… peale selle, et see on PALJU PAREM ja MAITSVAM. Tõsiselt hea kook ja iga kell eelistaks seda. Mõnusalt mahlane ja äärmiselt värske. Vaatasin ka koostist ja koogi kohta ikka väga vähe kaloreid. Maiasmokkadele, kes soovivad figuuri hoida, on see täielik jackpot!

- Õunakoogil on tunda tatra maitset ja see on põnev. Kook on hästi mahlakas. Mõnus õuna-kaneelimaitse. Mulle väga meeldib. Lapse sünnipäeval oli ka see kook laual olemas ja põnnid sõid seda väga hea meelega.

- See on superlõhnaga – mulle meenus kohe lapsepõlv ning kuidas vanaema tegi õunakooki. Mulle isiklikult maitseb see vegan õunakook isegi rohkem kui tavaline. Ei jää pärast sellist pundunud tunnet, vaid tükk kooki mõjub pigem kõhtu täitva ja energiat lisavana. Selle retsepti võiks anda kõigile õunakooke teha armastavatele Maarjamaa vanaemadele!

- Õunakook võiks magusam olla, aga olen ka võrdlemisi suur magusaarmastaja. Magususe teeb mahedamaks kasutatud rafineerimata suhkur.

Šokolaadi brownie vaarikatega

- Väga maitsev ja eriti šokolaadine. Mulle meenutab mingil määral vanakooli pealinna kooki. Väga mõnus ja tummine.

- Suurte šokolaadisõprade unistus! Väga šokolaadine ja magus ning kui tead, et seal pole kahjulikke koostisosi sees, siis lausa täiuslik! Minu jaoks jäi liiga magusaks, aga samas ma ei söö ka muid šokolaadiga kooke ja torte.

- Meeldisid mandlilaastud koogil. Väga ilusa esindusliku välimusega, mõnus oleks seda süüa näiteks jäätisega.

- Kindlasti pakuksin enda külalistele.

- Minu jaoks teeb liigkakaosus brownie liiga mõrkjaks. Minu jaoks võiks veidi magusam olla.

- Vaarikamaitset väga tunda ei olnud, aga pole hullu. Šokolaad oli päris hea!

- Ideaalne magustoit neile, kellel on laktoosi- ja gluteenitalumatus. Ma tean mõningaid inimesi, kes fännavad Marta pagari browniet.

Kookosküpsised

- Superhea! Minu lemmik antud valikust, pole üldse vahet teha, kas nisujahuga või ilma.

- Kookosega ei ole koonerdatud, mis mulle väga meeldib.

- Kolleegil oli laps, nelja-aastane tüdruk, kaasas ja temagi kiitis neid taevani. Ilus välimus ning suu- ja käepärased.

- Hästi mõnus süütäis, mõnusalt kookoshelbeid sees. Väga nämma!

- Erineb tavapärasest pehmest kookoseküpsisest. Tõeline üllataja.

Gluteenivabad küpsised

- Mõnus oli see, et tundsin šokolaaditükke hamba all krõmpsumas! Väga maitsev!

- Polnud selline kuiv ja lääge, vaid superhea mahlakas küpsis.

- Mure ja maitsev. Maitse teeb veelgi paremaks see, et sees on šokolaaditükikesed. Väga hea.

- Naturaalse šokolaadi maitsega, meeldiv pehme konsistents. Hea amps.

Tatraleib

- Suurepärane maitse isegi puhtalt – ilma võikumaterjalideta. Asi ehk osaliselt ka selles, et ma niigi suur tatrafänn, aga no tõesti. See leib läheb edaspidi igatahes minu iganädalasse ostukorvi.

- Milleks süüa oma võikusid kiirel hommikul ebatervisliku nisujahust pungil saia või leivaga, kui saab ka tervislikult ja toitvalt oma juustuviil alla kugistatud?!

- Polegi nagu tatramaitset tunda, hästi palju on seemneid sees.

- Minu meelest on see eriti hea võiga süües.