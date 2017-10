Kolmapäeval, 4. oktoobril, pidas Universal Music Baltics restoranis Rae Meierei maha vinge sünnipäevapeo, kust ei puudunud ka live-esinemised. Peo tõmbas käima Maian, kes esitas akustilise versiooni oma üliedukast debüütsinglist „Say It First“. Maiani esiksingel sündis koostöös Soome produtsentidega Motions ja sealse tuntud hitimeistri Tiina Vainikaineni abiga. 17-aastane Maian on ka üks väheseid Eesti naisartiste, kes kirjutab ise oma lugusid.

Peo ehk suurima üllatuse tegi värske tantsumuusika kollektiiv Lemon Fight, kes esitas oma loo „I Got Time For You“ täiesti uues võtmes, kasutades originaalis kõlava Rogelio Douglas juuniori hääle asemel vokalistina hoopis grupi produtsenti ja MCd Joosep Järvesaart. Lemon Fighti debüütsingel on vallutamas raadio- ja digiedetabeleid ning on saanud juba kõlapinda ka Soomes, Norras, Taanis ja Leedus. Ainuüksi Spotifys kuulati lugu kõigest kolme nädalaga üle 100 000 korra.

Õhtu viimane esineja oli hiljuti stiili- ja nimemuutuse läbinud Getter Jaani, kes kasutab nüüdsest artistinime Getter. Lugu „Something Good“, mis sündis laululaagris, tuli esitamiselehoogsa tantsunumbriga ja pani live-etteastetele võimsa punkti. Getter filmis hiljuti loole ka muusikavideo ning on saanud lisaks kodumaa fännidele tugvat toetust ka Leedu raadiojaamadelt.