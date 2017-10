Ämm soovitas Hollandi pruutpaarile jäädvustada romantilistele pulmapiltidele suuseks keset metsa. Ämmadest liigub küll igasuguseid legende, millest ükski ei kõla kunagi selle ämma moodi...

Fotol seisab peigmees keset metsa sinises ülikonnad ja püksid rebadel, kirjutab Metro. Tema kaunis pruutkleidis pruut põlvitab mehe ees.

Kõlab usukmatult, aga just nimelt ämm oli see, kes andis idee, et ta enda laps ja tolle abikaasa võiksid midagi selliselt vallatut jäädvustada.