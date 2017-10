Las Vegases 58 inimest tapnud Stephen Paddocki elukaaslane Marilou Danley on FBI-le kinnitanud, et ta ei olnud teadlik oma lahke, hooliva ning tasase partneri plaanidest. Naine võttis sõna vahetult pärast seda, kui politsei oli öelnud, et Paddock oli elanud salaelu.

Danley teatas ülekuulamisel, et ta armastas oma elukaaslast ning lootis ühisele rahulikule tulevikule, vahendab BBC Danley advokaadi Matt Lombardi avaldust. „Paddock ei öelnud ega teinud midagi, mis kahtlusi võinuks tekitada,“ sõnas Danley eilsel ülekuuulamisel.

Marilou Danley advokaat Matt Lombard (Reuters / Scanpix)

Naine väitis, et lendas Filipiinidele vabatahtlikult, kui Paddock oli teda üllatanud soodsa lennupiletiga. Eemal olles kandis mees talle üle 100 000 dollarit, et naine saaks osta maja. „Olin tänulik, kuid tõtt-öelda kartsin, et see on tema viis teatada lahkuminekust.“

Naine kinnitas, et naasis USA-sse vabatahtlikult, kuna teadis, et võimud soovivad temaga vestelda.

Üks Marilou õdedest sõnas teleprogrammis Seven News, et kui Paddocki kaaslane poleks riigist lahkunud, oleks kohutavad sündmused ehk olemata, kuna naine poleks lubanud sel sündida.

Marilou Danley (Reuters / Scanpix)

Politsei on hetkel seisukohal, et Paddock üritas pärast veresauna põgeneda, mitte end maha lasta. Siiski pole keegi suutnud tema koletu teo motiivist aru saada.

Senisele infole on lisandunud teave, et tulistaja oli enne kuritööd käinud hotelli kasiinos mängimas ning oli tarvitanud rahustit Diazepam.

Stephen Paddock (AP / Scanpix)

Stephen Paddock avas 2. oktoobril Mandalay Bay hotelli 32. korrusel asuvast toast tule muusikafestivalile saabunud rahvahulga suunas tappes 58 inimest ning vigastades sadu.