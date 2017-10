Õhtulehe korvpallisaates "Viies veerandaeg" oli külas TTÜ meeskonna mängija Ivalo Pajumets. Pajumets pole lihtsalt korvpallur, vaid hiljuti sai ta valmis Eesti korvpalli meistriliiga fantaasiamängu "SATS".

Saatejuhid Ats Kuldkepp ja Jarmo Jagomägi uurisid Pajumetsalt, millega tegemist on ja kes seda mängida saavad. Suurimat tähelepanu sai aga neljapäeval algav meistriliiga hooaeg. TTÜ mängijana polnud saatekülaline sugugi vaimustuses, kui ta kuulis, et Õhtuleht ennustas eelmisel nädalal, et TTÜ jääb play-off'ist suisa välja. Lisaks arutati, kas suvel märkimisväärselt täienenud TLÜ/Kalevit tasub ikka (hõbe)medalikohale paigutada.

Head kuulamist!