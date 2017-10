Enne „Aktuaalse kaamera“ uudistesaadet eetrisse jõudnud kahe osalejaga debatil, kus lisaks EELK Tallinna Jaani koguduse abiõpetaja Arne Hiobile esines ka EELK Risti koguduse õpetaja Annika Laats, sõnastas Arne Hiob seisukoha, mida on meie Eesti luterlik kirik seni väljendanud, et kuni samasooliste kooselu seadustamisega käib kaasas abielu mõiste hägustamine ja ümberdefineerimine, ei saa kooseluseadusega nõus olla ning rakendussätteid vastu võtta.



Enne kuni ei ole täit kindlust, et on välistatud oht (mis muude riikide näidetele toetudes on reaalne), et ühel hetkel samastatakse samasooliste registreeritud kooselud ja abielu, samuti kuni ei ole tagatud abielu ja samasooliste kooselu registreerimise mõistete teineteisest selge lahus püsimine ning selles on ka kõik osapooled jõudnud kokkuleppele, ei või seaduse teemaga edasi minna. Tänan selle selge seisukoha eest Arne Hiobit, kes esines saates väärikalt ning teiste saatekülaliste suhtes lugupidavalt.



Õpetaja Annika Laats, kes väljendas oma toetavaid seisukohti kooseluseadusele praegusel kujul ei esindanud selles küsimuses EELK seisukohti ning tekitas sellega asjata segadust ja küsimusi vaatajates, kes ei mõistnud, kuidas saavad sama kiriku vaimulikud oma sõnavõttudes esindada nii vastakaid arvamusi.



Siiski on mul hea meel, et ka Annika Laats kinnitas, et abielu küsimus peaks jääma nii nagu see seni on olnud, samastamata kooseluseaduse alusel registreeritavaid partnerlussuhteid abieluga. Paraku, pean kinnitama, et Annika Laatsi põhimõtteliselt toetavad seisukohad kooseluseadusele ja seisukoht, et kirik peaks samasooliste suhteid õnnistama ei esinda EELK kehtivaid seisukohti, vaid on nendega vastuolus.

Oma seisukohtade erinevust oma kiriku seisukohtadega Annika Laats ka ise tunnistas. Mul on väga kahju, et Annika Laatsi seisukohad panevad kiriku, selle vaimulikud, teised töötegijad ja liikmed, samuti kirikujuhid, sealhulgas minu olukorda, kus peame selgitama, mida siis EELK tegelikult asjadest arvab või kuidas on võimalik, et EELK vaimulikud ei kuuluta oma kiriku õpetusega kooskõlas olevat sõnumit.

Kuidas üks EELK vaimulik on valmis avalikult oma kiriku seisukohtadega vastanduma ma ei mõista, sest Annika Laats ei esindanud saates ainult iseennast, vaid rõhutas seda, et ta on kirikuõpetaja.



Kiriku seisukohti homoseksuaalsuse ja kooseluseaduse küsimuses olen pidanud korduvalt väljendama ning selguse mõttes kordan neid siinjuures üle, kinnitades, et need ei ole ka pärast „Suud puhtaks“ saadet muutunud. Kiriku seisukoht on endiselt, et homoseksuaalne praktika, nagu ka heteroseksuaalsed abieluvälised seksuaalsuhted on Jumala tahte vastased, mistõttu on tegemist patuga.

Ka on kirik endiselt piibellikul seisukohal, et abielu on ainult mehe ja naise vaheline liit, mis on Jumala seatud. Seetõttu ei ole inimesel, olgu või riigikogus enamuse häältega läbi surudes, õigust seda muuta. Kiriku seisukoht on aga ka see, et homoseksuaalsete inimeste, nagu ka kõigi teiste inimeste mistahes häbimärgistamine või tagakiusamine ei ole lubatav ega saa seda millegagi õigustada. See kehtib aga ka heteroseksuaalsete, usklike inimeste või ka kõigi teiste vähemus- või enamusgruppidesse kuuluvate inimeste kohta.