ETV saates "Suud puhtaks" võttis EELK Risti koguduse õpetaja Annika Laats sõna vägagi tundlikul teemal ja esines kõigi üllatuseks homoseksuaale kaitsva sõnavõtuga.

"Me oleme kõik Jumala näo järgi loodud ja ta tahab, et me oleksime harmoonias, lepitatud," avaldas naine. "Kui ma mõtlen, milliseid inimesi Jumal tauninud on, siis ainult neid, kes peavad ennast teistest paremaks."

"Ma vaatan teile juba tund aega silma ja mõtlen, miks te seda teete... See on halastamatu!", põrutas naine homode vastu sõna võtnud Jaak Madisonile. "Te teete praegu haiget paljudele inimestele ja mitte ükski katkine heteroseksuaalne paar sellest abi ei saa."

Jaak Madisonil ei jäänud avalduse peale esialgu muud teha, kui suud maigutada ja ebamugavusest silmi pööritada.