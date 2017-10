Riigi ülesanne on pakkuda korteriomanikele suuremat õiguskaitset, esimene samm sellel teel on kolme kuu pärast jõustuv korteriomandi- ja korteriühistuseadus, ütles justiitsminister Urmas Reinsalu täna korteriühistute foorumil.

„Uus seadus paneb paika nii korteriomanike omavahelised suhted kui korteriomanike suhted korteriühistuga,“ märkis Reinsalu. „Näiteks väheneb märkimisväärselt viivis, mida korteriühistu saab korteriomanikult nõuda. Eesmärk on kaitsta koduomanikku, kes on ajutiselt sattunud makseraskustesse. Praegune viivis on ligi kolm korda suurem kui üldine seadusjärgne viivis ja võib tekitada olukorra, kus ajutiselt makseraskustesse sattunud korteriomanik ei suudagi sellest välja tulla.“

Reinsalu avaldas heameelt, et korteriühistud on aktiivselt kasutanud Kredexi korterelamute renoveerimistoetust. Kuid nüüd on probleem, et toetuse maht on avaldustega kaetud. Riik peab Reinsalu hinnangul pakkuma välja konkreetse lahenduse, et toetusmeede toimiks tõhusalt ka lähiaastatel.

Reinsalu rõhutas, et peamine uue seadusega kaasnev muudatus on see, et kõigi korteriomandite majandamine hakkab toimuma ainult korteriühistu vormis. Muudatus toob uue aasta algusest juurde ligi 10 000 korteriühistut.

Reinsalu märkis, et korteriühistu pakub korteriomanike ühisusest oluliselt suuremat õiguskindlust - seni on probleeme tekitanud korteriomanike ühisuse lepingud kolmandate isikutega, näiteks lepingud maja remontiva ehitusettevõtjaga, sest pole selge, kes ikkagi on lepingu pool, kas valitseja või korteriomanikud. Eelnõuga välja pakutav automaatselt moodustuv korteriühistu kui juriidiline isik on oluliselt arusaadavam lepingupartner.

2018. aasta 1. jaanuaril jõustuvat 2014. aastal vastu võetud korteriomandi- ja korteriühistuseadust vaata siit.

Loe lisaks: Reinsalu: korteriomanikud vajavad suuremat õiguskaitset