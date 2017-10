Varjupaigataotlusele eitava vastuse saanud, Harku kinnipidamiskeskuse süüdanud varjupaigataotleja Ilkhamzan Baratovi vangistus jõustub, sest Riigikohus ei võtnud tema kaebust arutusele.

Süüdistuse järgi süütas Ilkhamzan Baratov eelmise aasta 9. septembril Harku kinnipidamiskeskuses ruumi ja teises ruumis madratsi, põhjustades tulekahju. Ta seadis ohtu kinnipidamiskeskuses olevate kinnipeetavate elu. Põlengu tõttu sai üks politseinik kannatada. Baratov oli esitanud Eestile varjupaigataotluse, mis jäeti rahuldamata. „Põlengu korraldas ta sellel päeval, kui sai teada otsusest varjupaigataotluse tagasilükkamise kohta,“ rääkis Baratovi kaitsja Natalia Lausmaa . „Enda sõnul selleks, et tulekahjus ise ära põleda ja surma saada, aga ta toodi majast välja.“Harju maakohus karistas Baratovit ühe aasta ning kuue kuu pikkuse vangistusega, lisakaristusena määras kohus tema Eestist väljasaatmisele ning kehtestas talle sissesõidukeelu 10 aastaks, mis hakkab kehtima pärast karistuse ära kandmist, on teatanud ERR. Baratov esitas apellatsioonkaebuse Tallinna ringkonnakohtule, kes jättis apellatsioonid läbi vaatamata kui ilmselgelt põhjendamatud. Sel nädalal ei võtnud riigikohus määruskaebust arutusele. Seetõttu on kohtuotsus jõustunud.