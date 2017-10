Pärast kohalike omavalitsuste valimisi 15. oktoobril on liidetud Tartumaa valdades olukord keeruline, kuna mitmed ametikohad on dubleeritud ning uute vallavalitsuste struktuur kõike muud kui selge.

Tartu linnaga ühineva Tähtvere valla vanem Rein Kokk tõdes, et praegu käivad linnavalitsuse erinevate osakondade töötajad Tähtveres tutvumas sealse vallavalitsuse tööga ja vaatamas, kuidas on ülesanded jaotatud. Kokk rõhutas, et pärast valimisi on selge, kellest saab linnapea, kellest abilinnapead ja kuidas nad oma meeskonna üles ehitavad. Alles seejärel saab öelda, milline on Tähtvere töötajate saatus – kes jätkavad linnavalitsuses ja kes koondatakse.

Koka sõnul on ees ootamas kolm-neli keerulist nädalat, täis väga kõrgel tasemel muudatusi. „Kõik on nagu naelte otsas,“ lausus ta, lisades, et kindlustunnet ei ole ja just teadmatus viib inimesi stressi ja tekitab eriarvamusi.

Refereeritud artikli täisteksti loe Tartu Ekspressist.