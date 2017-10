Sotsiaaltöötajad otsivad päevast päeva lahendusi abivajajate muredele, kuid kui abi paluja ei mõista räägitut, tekitab see paksu pahandust ja intriige, mis mõnel juhul võivad lõppeda suisa ametist lahkumisega omal soovil.

Paide linnas elaval perekonnal ei ole enda sõnul hoolimata mitu kuud kestnud suhtlusest linna töötajatega õnnestunud saada vastust küsimusele, miks on isikliku abistaja teenuse hind ootamatult tõusnud ning mis saab neile ülejõu käinud ning nüüd juba võlanõudjate kätte antud tasumata arvest? Mida enam nii linnatöötajate kui perega suhelda, seda kummalisemaks olukord muutub – üks pool ehk linn väidab, et kõik vastused on antud, pere teatab veendunult, et mitte üht ammendavat vastust pole ja linnavalitsuse töötajad valetavad.