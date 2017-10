Ülesanne on muidugi keeruline, arvestades, et mullu importisime Eestisse üle 18 miljoni kilogrammi õunu, edastas TV3 "Seitsmesed uudised".

Õunakorjajad on tulnud tuhandete kilomeetrite kauguselt. Moldovast pärit Vanja kiidab töötasu ja elamistingimusi ja ütleb, et on rahul, sest töö on isegi kerge. Moldovas töötas ta autoteeninduses, kus aga maksti vähe. "Palk on siin kolm kuni neli korda parem," ütles Vanja.

OÜ Mulgi Õun juhataja on aga tippmurdmaasuusataja Aivar Rehemaa.