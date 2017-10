„See oli minu ettepanek, et plakatil võiksid olla just Savisaar, Sarapuu ja Mutli, kellel kõigil oli Hiiu staadioniga puutumus,“ kinnitab sõnaosav Põhja-Tallinna linnaosa vanem Raimond Kaljulaid kohtus Edgar Savisaare protsessil. Keskerakonna kunagine kampaaniameister leiab, et linnarahva teavitamisel ja poliitreklaamil on kindel vahe sees, kuigi ega see teleklippides ja plakatitel poseerimine tippametnikele kahjuks just tule.

Eile hommikul Liivalaia tänava kohtumajas jätkunud Edgar Savisaare kohtuprotsess algas kohtumääruse teatavaks tegemisega. Kohus trahvis endisest linnaametnikust kohtualust Priit Kutserit 800 euroga, kuna süüdistatav ei suvatsenud kahele septembris toimunud istungile kohale ilmuda, kuigi oli selleks kohustatud.

Kohtunik Anne Rebase sõnul puudus Kutseril istungilt puudumiseks mõjuv põhjus, milleks vastavalt seadusele saab olla raske haigestumine. Rebase hinnangul näitas Kutser üles lugupidamatust nii kohtu kui ka kaaskohtualuste suhtes. „Liikumispuudega inimene pidi teie pärast asjata kohale tulema,“ vihjas kohtunik protsessi peakangelasele.