„Ah et minu Andrew ripsutab praegu printsess Anne'iga tiiba? Ma talle veel näitan!“ Prints Charlesi teise abikaasa Camilla elulooraamatus väidetakse, et nende armulugu sai alguse Camilla salakavalast plaanist oma toonasele kavalerile printsiga sarved teha.

Cornwalli hertsoginnast Camillast raamatu „The Duchess“ („Hertsoginna“) kirjutanud Penny Junor väidab, et kui Camilla Shand 1971. aastal Elizabeth II vanima poja Charlesiga tutvus, oli tema kannatus jõudnud viimse piirini. Camilla väljavalitu Andrew Parker Bowles olevat olnud parandamatu seelikukütt. Tollal oli tema kiindumuse objektiks Charlesi noorem õde printsess Anne, vahendab The Telegraph. Anne'i seltsis olevat Andrew olnud ka tol päeval, kui ühine sõber Lucia Santa Cruz 25aastast Camillat 23aastasele Walesi printsile tutvustas.

„Kui teda Charlesile tutvustati, pidas Charles teda väga eriliseks, täitsa toredaks,“ rääkis Junor hiljuti Henley kirjandusfestivalil. „Aga Camilla mõtles: „Andrew on praegu printsess Anne'iga ära. Ma talle veel näitan!“ Ja nii ta meelitaski Charlesi voodisse.“

PAHAAIMAMATU NOORUK: Walesi prints 1971. aastal, kui ta tutvus oma elu armastuse Camillaga. (VIDA PRESS)

Junor, kes oli saanud raamatu kirjutamisel abi hertsoginna sõpradelt, kinnitas, et Camilla oli Andrew'd kirglikult armastanud, kuigi too jätkas kõrvalhüppeid ka pärast 1973. aastal sõlmitud abielu. „Ta oli lurjus, ta triksutas teiste naistega, kellest mõni oli Camilla sõbranna,“ kinnitas Junor. „Teada on kena lugu, kuidas Camilla jalutas ühel õhtul Londoni tänavail ja märkas Andrew' autot oma väga hea sõbranna maja ees. Ta lasi kummid tühjaks ja kirjutas tuuleklaasile ropu sõnumi.“

Junori väitel oli Charles lohutamatult kurb, kui Camilla Andrew'ga abielluda otsustas. Teda võlusid naise huumorimeel, otsekohestus ja kartmatus. Camilla ja Charles olevat läbi käinud kuni printsi ja Diana kihlumiseni. Seejärel oli Camilla üritustest, kus prints osales, teadlikult eemale hoidnud. Kui Charlesi ja tema ujeda noore naise abielus probleemid tekkisid, oli just Camilla see, kellelt prints tröösti otsis. Omaaegne intiimsuhe sai jälle hoo sisse ning 1995. aastal tunnistas Diana šokeerivalt avameelses teleintervjuus, et tema abielus oli kolm inimest. Ent Diana väide, et Camilla oli tema mehega pulmade eelõhtul maganud, on biograafi väitel alusetu.