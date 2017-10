Eesti Rahva Muuseum (ERM) avab neljapäeval näituse, mis on suureks maiuspalaks kõigile moehuvilistele. Nimelt saab näitusel „Külatänavalt punasele vaibale. 100 aastat rahvuslikku moodi“ oma silmaga näha ja uudistada, kuidas on meie rahvuslik mood aastate jooksul muutunud. Viimaks saab oma silmaga näha ka endise presidendiproua Evelin Ilvese aastapäevakleite.

Evelin Ilvese aastapäevakleidid said ERMis endale uue kodu juba rohkem kui aasta tagasi. Uheuue muuseumimaja avamiseks olid kleidid küll juba majas olemas, ent polnud veel museaalideks vormistatud. Alates neljapäevast on kõnealused näited eesti disainist viimaks ka külastajatele imetlemiseks.

Kleit aastast 2010. Haapsalu sallimeistri Malle Prüsseli mustrid vormistasid kleidiks Kristina Viirpalu ja Arne Niit. Tikandid pärinevad Anneli Vassarilt. (Reigo Teervalt)

Evelin Ilves kandis kõnealust kleiti aastal 2012. Kleidi on loonud Merike Pääro. (Reigo Teervalt)

Evelin Ilvese kleit aastast 2013. Kleidi autoriks moedisainer Xenia Joost. (Reigo Teervalt)

Näitusel on väljas 134 mannekeeni ning suuremalt jaolt on näha rõivaste üksikesemeid, mitte rõivakomplekte. Näitusel on esindatud neli tähtsamat perioodi: Eesti Vabariik kuni 1940, Nõukogude Eesti, Välis-Eesti ja taasiseseisvunud Eesti. Mida näitusel näha pole, on meesteriided – seda põhjusel, et meeste moes on rahvuslikud nüansid väga vähe esindatud.