Raatuse tänaval asuva maja korteris peeti ühel veebruarikuu nädalavahetusel maratonjoomapidu. Jõgevalt pärit ja kutsekoolis ehitajaks õppinud Karl Kristjan läks mingil arusaamatul põhjusel teiste joomapidulistega tülli, tal löödi mokk veriseks ja visati järsust puutrepist alla. Peolt lahkunud Karl Kristjan ja temaga koos peolt lahkunud Joosep läksid seejärel poodi, kust ostsid pudeli viina ja kaks musta peaga leivanuga. Viina jõid nad ära ja suundusid seejärel kätte maksma. Koputamise peale uks avati ja nugadega varustatud võitluskaaslased tungisid kitsa koridori kaudu korterisse. Nad ei märgatud isegi seda, et korter on vale ja inimesed selles on teised. Venna armu ei tuntud ning hullunud Karl Kristjani noahoope said tunda kaks korteris viibinud noort naist ning väga raskelt sai viga ründajat takistada püüdnud 25aastane mees. Mehe vigastused olid nõnda tõsised, et tohtrid viisid ta hiljem kunstlikkusse koomasse. Ühe ohvri tuttava teada sai vigastada ka tema kops.

„Nuga oli käes, adrenaliin üleval. Ei vaadanudki, kes seal oli,“ tuletas kinniseotud peaga pussitaja veebruaris toimunud vahistamisistungil meelde.

Kuigi Karl Kristjani noahoopidest rängalt kannatada saanud mehel jätkus veel nii palju jõudu, et maja kõrval asuvasse kohviaparaatide poodi abi kutsuma minna, oli see ilmselt šokk ja adrenaliin, mis teda algul veel jalul hoidis. Umbes samal ajal, kui ohver poodi sisenes, lonkasid ja vaarusid pussitaja Karl Kristjan ja tema joomakaaslane, kunagine tubli tantsupoiss Joosep abi järele paar maja eemal asuva riidepoe suunas. Veebruaris ütles Karl Kristjan kohtus, et mäletab toimunut ainult hetkeni, kui ta seisis ukse taga, nuga käes. Vahistamisistungil tunnistas kõhna kehaehitusega kunagine kõva spordipoiss Karl Kristjan, et enne joomingu käigus oli manustatud kangeid jooke, veini ja ecstasy tablett. Kui veebruaris läksid Tartu ühe viimase aja räigeima rünnaku sooritanud pussitaja silmad kohtusaalis märjaks, siis eilsel istungil võis tänaseks juba üle poole aasta vanglaleiba maitsnud noormehe suunurgas koguni naerumuiet märgata.

Karl Kristjanil polnud see paraku esimene rünnak. 2011. aprillis küsis ta Jõgeval Aia tänaval ühelt noormehelt suitsu ning seda saamata lõi lühikest kasvu kuid sitke spordipoiss samasugusele alaealiselt korra jalaga ja paar korda rusikaga näkku. Samas, mõlemad süüdistatavad on varem kriminaalkorras karistamata. Kuigi Joosep noaga otseselt kedagi ei rünnanud, leidis kohus, et süüdistatavad panid teo toime kaastäideviijatena. Kohtunik Ingeri Tamme sõnul võimendas nuga käes hoidev Joosep tekkinud olukorda. Kohtuotsust saab vaidlustada nädala jooksul.





