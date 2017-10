Politsei on saanud mitu teadet sularahaautomaatide juures tegutsevate varaste kohta. Skeem on selline: automaadist sularaha võtva inimese tähelepanu hajutatakse, et varastada temalt pangakaart või automaadist saadud sularaha.

Kaks vene keelt meest etendasid Viljandis pangaautomaadi juures stseeni, kus nad on juhuslikult samas kohas viibivad üksteisele võõrad inimesed. Alustuseks püüab neist üks pangaautomaadi juures toimetavast inimesest mööda joosta nii, et too märkaks, kuidas möödajooksjal kukub raha maha. Raha kaotanu paneb jooksusammul pakku nii, et tema tähelepanu pole võimalik enam võita.