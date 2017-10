Täna alanud eel- ja e-hääletamine juhatab sisse kohalike omavalitsuste volikogude valimised. Need valimised on mitmes mõttes märgilised. Alustades juba sellest, et küllap võetakse ID-kaart kätte veidi teistsuguse tundega kui varasematel valimistel – pärast ID-kaardi turvariski ilmsikstulekut vahetult valimiste eel, mis e-valimiste toimumisegi korraks ohtu seadis, on oma hääle andmine elektrooniliselt omamoodi usaldusavalduseks Eesti e-riigile. E-hääletajate hulgast nähtub, kui head tööd on turvaaugu kommunikeerimisel teinud ametkonnad või kas peaministri osalusel pressikonverentsiga keerati vint siiski üle. Ent see pole kaugeltki olulisim muutus. Tänavuste valimistega joonistatakse ümber Eesti kaart. Paljud kohalikud omavalitsused võivad end pärast valimisi tunda suurema ja rikkamanagi, kuid vaevalt ühendvallaks kasvamine igal pool päris valutult läheb – seniste väikevaldade elanikud muretsevad, kui palju otsustusõigust neile jääb, rikkuses elama harjunud omavalitsused peavad õiglast jagamist aga alles harjutama.

Esimest korda lubatakse valimiskastide juurde ka 16- ja 17aastased. Esialgsed noortele valimisõiguse andmisega seotud hirmud on osutunud asjatuks – tänavalt koolidesse valimiskampaaniat tegema tulla tahtvatele poliitikutele pani käe ette haridusministeerium, ka pole kuulda olnud, et valimisnänn ja -lubadused oleks õpilasteni jõudnud kandideerivate koolitöötajate kaudu. Teisalt näib teismeliste huvi poliitika vastu vähemalt tänavaküsitluste järgi hinnates sama leige nagu ennegi.

Muutunud on ka valikuvõimalused – kahe tooli seadus on senisest veelgi jõulisemalt pildile toonud pealinnapoliitikud ning pilti hägustab parteilaste kandideerimine valimisliitude (mida on sel korral küll poole vähem) koosseisus, mille markantseim näide on Savisaare kandideerimine Keskerakonnast eraldi.