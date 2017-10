Pärnu politseijaoskond palus abi 30-aastase Denisi leidmisel. Denis lahkus oma kodust Sindi linnas 29. septembril, tema mobiiltelefon oli välja lülitatud.

Õhtul kella veerand üheksa paiku teatati politseist, et Denis on leitud ning temaga on kõik korras.

"Rõõmuga anname teada, et Denis on leitud ja temaga on kõik korras. Täname kõiki, kes teadet jagasid ja Denisi leidmisele kaasa aitasid," ütles Lääne prefektuuri pressiesindaja Viktoria Korpan.