Jääkarud kohanevad uues aedikus ja ajavad rõõmsalt murumättaid ümber. Aga loomaaia direktor teatab kahjuks, et üks valgetest mõmmidest läheb tõenäoliselt Viini.

"See otsustus, kuhu üks loom läheb, sõltub paljundusprogrammi koordinaatorist. Me oleme kuulnud, et üks võimalik koht, kuhu võiks Nora minna, on Viini loomaaed," räägib Tallinna loomaaia direktor Tiit Maran.